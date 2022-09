Avec AG concept, Egis renforce son expertise dans le bâtiment industriel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Egis Supprimer France Supprimer Ingénierie Supprimer Valider Valider

Le groupe d'ingénierie a annoncé le 8 septembre l'acquisition de ce bureau d’études grenoblois spécialisé dans la conception et la réalisation d’environnements industriels contrôlés (salles blanches, salles anhydres, laboratoires).

Dans le cadre de son plan stratégique "Impact the Future" qui passe notamment par le développement et la diversification de ses activités dans le secteur clé du bâtiment industriel, Egis a annoncé le 8 septembre l'acquisition du bureau d'études AG concept.

Situé à Grenoble, AG concept réalise toutes les études techniques (traitement d'air, fluides, sprinklage...) nécessaires à la construction en milieu industriel ou secteur tertiaire, en particulier la construction de salles blanches, de salles anhydres (salles sèches, à température et humidité contrôlées) et de laboratoires de recherche. AG concept intervient de l'étude de faisabilité à la réception, en passant par les phases de conception et de réalisation complétées par une expertise hook-up (raccordement machines process).

En proposant la conception et la réalisation d’environnements où s’exercent des activités de pointe comme la santé, la recherche, les sciences de la vie ou encore la microélectronique. AG concept vient non seulement étoffer l’offre d’Egis de nouvelles compétences et expertises, mais va également permettre au groupe d’approcher de nouveaux clients, notamment issus de l’industrie high-tech, et de se hisser ainsi au rang des principaux acteurs de l’ingénierie à « environnement contrôlé ».