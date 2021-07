« Avec 3F Climat, nous voulons maintenir notre avance sur la RE 2020 », Pierre Paulot et Luca de Franceschi (3F)

Avec la démarche « 3F Climat » Pierre Paulot, directeur de la maîtrise d’ouvrage d’Immobilière 3F et Luca de Franceschi, directeur de l’architecture et du développement durable de l’entreprise sociale pour l’habitat, comptent infuser une nouvelle culture autour de l’innovation. Et faire en sorte qu’une partie de la production nouvelle devance les obligations réglementaires. Jusqu’à anticiper l’après 2030.