Aux Carrefours de l’eau, la renaturation accélère

L’édition 100 % virtuelle des Carrefours des gestions locales de l’eau pousse l’événement à se réinventer. Les 5 et 6 mai, l’équipe d’IdealCO expérimentera ses outils destinés à créer les conditions de spontanéité et d’échange aussi proches que possible des 21 éditions précédentes. Le pari économique repose sur les 200 exposants attendus, au lieu de 500 pour la dernière édition en présentiel, avec des stands virtuels facturés 30 % sous le prix du réel. L’organisateur espère retrouver 15 000 visiteurs.