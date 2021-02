Auvergne-Rhône-Alpes : LafargeHolcim acquiert 24 centrales à béton et une carrière de Cemex

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ain Supprimer Haute-Savoie Supprimer Isère Supprimer Savoie Supprimer Saône-et-Loire Supprimer Industrie Supprimer Ciment Supprimer Lafarge Holcim Supprimer Centrale à béton Supprimer Carrières Supprimer Valider Valider

Cette acquisition permet à LafargeHolcim de compléter son réseau industriel et commercial béton dans une zone géographique où il était historiquement peu présent, en Saône-et-Loire, Ain, Savoie, Haute-Savoie et Isère.

Déterminé à accroître sa capacité à accompagner ses clients le plus largement possible sur le territoire français, LafargeHolcim France a fait l'acquisition de 24 centrales à béton et d'une carrière de Cemex en Auvergne-Rhône-Alpes (Saône-et-Loire, Ain, Savoie, Haute-Savoie et Isère).

Cette acquisition ouvre de nouveaux marchés à LafargeHolcim dans une zone géographique à fort potentiel, grâce à sa proximité avec la Suisse et à ses dynamiques locales.

Sur ces centrales qui lui offriront la possibilité de développer les ventes de ses bétons spéciaux (Agilia, Thermedia, Hydromedia, Chronolia, Artevia…), LafargeHolcim déploiera rapidement son offre de bétons responsables ECOPact ainsi que l’échelle de notation 360Score.

LafargeHolcim entend maximiser les synergies avec ses activités en s'appuyant sur la proximité de ses cimenteries de Val d’Azergues et de Le Teil ainsi que sur ses carrières de granulats.

Le groupe compte aujourd’hui près de 300 centrales à béton en France.

L’acquisition de la carrière de granulats de Sillans (Isère) confirme également sa volonté de se renforcer dans cette activité.