Autorisations d'urbanisme numériques : la route est longue mais les acteurs en marche

À partir du 1er janvier 2022, les communes de plus de 3 500 habitants, soit 32 000 communes au total, devront mettre à disposition une procédure spécifique de réception et d’instruction, sous forme dématérialisée, des demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans le même délai, ce sont les 34 970 communes de France qui devront permettre à leurs administrés une saisine par voie numérique. Les projets, les idées et les initiatives ne manquent pas. Mais face à ce défi, il est nécessaire d’avoir un plan réaliste : pourquoi pas opter pour un Cloud ?