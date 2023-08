"Autorisations administratives et immobilier logistique : l’enfer est pavé de bonnes intentions", Silvio Estienne, Alpha Logistics Real Estate

"Les opposants aux nouvelles constructions ont longtemps concentré leurs attaques sur les permis de construire, formant des recours gracieux ou contentieux. Parmi ces requérants, on retrouvait bon nombre d’associations, souvent créées ad hoc.

La législation comme la jurisprudence leur sont, cependant, devenues moins favorables. En effet, l’intérêt à agir d’une association est devenu plus difficile à démontrer depuis qu’il est exigé que celle-ci soit déjà créée au moment du dépôt de la demande de permis, empêchant – en principe – les recours d’associations créées pour cette seule occasion. D’autre part, les porteurs de projets n’hésitent désormais plus à attaquer les requérants pour procédure abusive, conduisant potentiellement à des condamnations lourdes en dommages et intérêts.

Depuis quelques années, les requérants optent donc pour une nouvelle stratégie : attaquer des autorisations administratives ou des actes connexes, telles les servitudes permettant le désenclavement et donc la constructibilité d’un terrain.

Servitudes et autorisations ICPE

Concernant les servitudes, les permis de construire étant délivrés sans préjudice des règles de droit privé, il arrive de plus en plus souvent que les voisins laissent les permis prospérer sans recours, pour ensuite attaquer le pétitionnaire sur la base de prétendues absences ou irrégularités de servitudes. Or, ces procédures ne sont pas suspensives du délai de trois ans pour la validité du permis ! Un véritable coup de Jarnac à l’égard du propriétaire du terrain.



Dans un autre registre, en logistique, il est nécessaire d’obtenir des autorisations d’exploiter, appelées « ICPE » (installations classées pour la protection de l’environnement). L’objectif est d’assurer que l’existence et l’exploitation d’un entrepôt ne nuiront pas à l’environnement et que toutes les mesures sont prises pour la sécurité du bâtiment, notamment en cas d’incendie. Voilà pour les « bonnes intentions ». Et l’enfer ?



Relevant du droit de l’environnement, les autorisations ICPE sont délivrées par le préfet au terme d’une procédure longue et très complexe, comprenant notamment dans certains cas enquête publique et étude d’impact. Dans ce domaine, il est très souvent nécessaire de demander une dérogation au titre des espèces protégées (faune et/ou flore). Pour justifier cela, une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) doit être invoquée et le préfet doit également justifier avoir examiné des solutions alternatives et établi qu’aucune n’était satisfaisante.



C’est là que l’enfer commence : la notion de RIIPM est très subjective et la jurisprudence, bien que fluctuante, reste le plus souvent défavorable aux projets d’entrepôts. Sans même évoquer la politique de Zéro artificialisation nette (ZAN), qui pose aux professionnels du secteur les nouveaux défis que l’on imagine.

Lever le flou sur la suspension du délai de validité du permis

Qu’en est-il du permis de construire, devenu définitif, lorsque les autorisations ICPE sont ensuite attaquées ? L’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme suspend en principe le délai de validité du permis. Sa rédaction initiale de 2012 était très claire sur le sujet, et mentionnait explicitement la législation de l’environnement. Il n’en est pas de même pour sa rédaction actuelle depuis 2017, plus large mais moins précise, visant les « recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention ».



Si, lors d’un litige, une interprétation défavorable de cette rédaction venait à écarter les autorisations ICPE, alors le permis deviendrait caduc par l’effet du temps, portant un coup fatal à la sécurité juridique des porteurs de projets, avec des conséquences déflagratrices pour l’une des filières les plus dynamiques de l’immobilier d’entreprise.



Une telle ambiguïté ne peut plus perdurer : il est urgent que le législateur adapte la rédaction de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme pour, d’une part intégrer les questions de servitudes à la liste des recours suspensifs du délai de validité des permis, et, d’autre part enfin expliciter et concrétiser la référence aux ICPE.



En des temps où l’effort de réindustrialisation de la France doit mobiliser toutes les forces vives de notre économie, apporter une meilleure sécurité juridique à la construction d’entrepôts est une mesure plus que jamais nécessaire".

(1) Société indépendante de gestion d'investissements immobiliers exclusivement dédiée au secteur de la logistique en France.