Autogyre lance deux VMC double flux tout-en-un

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer VMC double-flux Supprimer Autogyre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du traitement de l’air et de la ventilation présente deux nouvelles VMC double flux monobloc avec by-pass intégré, pour plus de confort en toute saison.

Conçus et fabriqués en France, les systèmes tout-en-un Twin’Air DF 70 et Twin’Air DF 70 Plus (avec détection d’humidité), sont tous les deux équipés d’un by-pass, qui, lorsqu’il est activé, réduit l’amplitude thermique entre intérieur et extérieur. Il insuffle directement l’air neuf dans le logement. L’échange thermique est alors diminué et l’air entrant peut rafraîchir l’air intérieur en été quand il est plus frais. À la mi-saison, le by-pass peut aussi récupérer l’air extérieur plus chaud et l’insuffler vers l’intérieur après l’avoir filtré.

Le modèle Twin’Air DF 70 est équipé d’un by-pass manuel, commandé par commutateur de pilotage. Le modèle Twin’Air DF 70 Plus dispose lui d’un by-pass automatique avec commutateur de pilotage et d’une fonction de détection d’humidité avec hygrostat à 75 % HR (humidité relative) qui déclenche automatiquement la grande vitesse.

Rendement de 70%

Ces deux VMC autoréglables sont conçues pour des logements neufs ou en rénovation, de 2 à 7 pièces principales, avec une cuisine et jusqu’à 4 sanitaires. Monoblocs et compactes, elles sont silencieuses (< 35 dB(A)) car elles suppriment les entrées d’air en façade et évitent les courants d’air. En récupérant jusqu’à 70 % des calories contenues dans l’air extrait, elles permettent de réaliser jusqu’à 14 % d’économie sur la facture de chauffage.

Les deux modèles sont équipés d’une filtration G4 pour l’air vicié et d’une filtration renforcée classe M5 pour l’air entrant, qui élimine particules moyennes, bactéries, moisissures et allergènes. Un témoin lumineux alerte l’utilisateur lorsque les filtres d’extraction et d’insufflation doivent être remplacés.