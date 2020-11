Autodesk rachète Spacemaker pour 240 millions de dollars

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer Autodesk Supprimer Intelligence artificielle Supprimer International Supprimer Urbanisme Supprimer Etats-Unis Supprimer Valider Valider

L'éditeur de logiciels vient d'annoncer l'acquisition de la start-up norvégienne Spacemaker, qui utilise l'intelligence artificielle pour concevoir plus rapidement des aménagements urbains.

Intelligence artificielle, « generative design » et travail collaboratif entre collectivités locales, architectes, urbanistes…. Telles sont les fondements de Spacemakers, société norvégienne fondée il y a quatre ans.

La start-up vient d’être rachetée par l’éditeur américain de logiciels Autodesk pour un montant de 240 millions de dollars, soit 203 millions d’euros.

Evaluer les meilleures options dès l'avant projet

Spacemaker veut aider les promoteurs immobiliers à prendre des décisions de façon plus rapide et dès les études d’avant-projet en intégrant en particulier des perspectives de durabilité.

Pour ce faire, l’outil aide à évaluer les meilleures options lors de la conception à l’échelle d’un bâtiment ou d’un aménagement urbain. Il permet notamment aux concepteurs de générer, itérer et optimiser différentes options de conception, tout en tenant compte de critères comme le terrain, les cartes, les vents dominants, l’ensoleillement, le trafic routier, etc.

Concevoir rapidement des plans d'aménagement urbain

Pour Andrew Anagnost, président d’Autodesk, « Spacemaker donne aux concepteurs la possibilité de créer et de tester des idées d’aménagement urbain en quelques minutes. Avec deux milliards d’habitants en plus sur notre planète d’ici à 2050, concevoir rapidement et durablement des plans d’aménagements urbains doit être une priorité. Et la technologie de Spacemaker apporte un changement fondamental dans la façon d’imaginer et de concevoir les villes. »