Auterive s’offre un nouveau centre aquatique intercommunal

La ville d’Auterive étoffe ses équipements sportifs et de loisirs avec la construction d’un nouveau centre aquatique.

La commune d’Auterive (Haute-Garonne) sera équipée, d’ici 2025, d’un nouveau centre aquatique intercommunal. Le 1er juin 2021, les élus du Bassin Auterivain ont voté à la quasi-unanimité le lancement de ce projet. Le chantier débutera ainsi début 2023. « Cette opération a pour objectif de rendre le territoire dynamique et accueillant afin d’attirer les commerces », selon les mots de Serge Baurens, le président de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA). Pour sa réalisation, des subventions de l’État, de la Région Occitanie et du Département sont sollicitées.

À sa livraison, ce centre, situé au lieu-dit « La Bordière », proposera un bassin sportif de cinq couloirs, un bassin de détente-loisirs (150 m²) et une pataugeoire (40 m²). S’y ajouteront un espace bien-être avec sauna, jacuzzi, hammam et trois douches sensorielles, et une aire de jeux d’eau (150 m²). D’autres équipements, dont un toboggan, un bassin de loisirs extérieurs et un pentagliss, sont à l’étude et viendront enrichir les infrastructures du site.