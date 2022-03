Auro étoffe sa gamme de peintures « bien-être »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Peinture Supprimer Peinture intérieure Supprimer Artisan peintre Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer Ondes électromagnétiques Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pionnier des peintures écologiques et naturelles depuis 1983, Auro a développé des gammes de produits répondant à des besoins spécifiques. La marque présente trois produits destinés à lutter contre la pollution intérieure, les allergies et la sensibilité aux ondes.

Une peinture dépolluante

La peinture Air Frais n°328 combine des matières premières naturelles (eau, chaux éteinte, charges minérales…) qui, sous l’action de la lumière et de l’oxygène de l’air, agissent comme catalyseur pour fractionner les polluants, toxines, microparticules et odeurs, les transformant en substances neutres (effet photocatalytique, certifié par l’Institut des techniques chimiques d’Hanovre, Allemagne). Peinture blanche de qualité, très respirante (sd<0,05) et alcaline, elle est efficace dans la prévention de la moisissure et la lutte contre les virus et bactéries. Peut être teintée avec la peinture à la chaux n°350 ; attention toutefois, plus elle est diluée ou pigmentée, plus son effet dépolluant diminue.

Auro Peinture Air Frais n°328 Close Lightbox



Une peinture anti-allergique

À base d’argile, de matières premières végétales/minérales et d’une liant biogène (Replebin d’Auro), la peinture d’argile n°331 ne contient ni conservateur ni solvant, n’émet pas d’odeurs et ne diffuse pas de particules dans l’air. Elle est recommandée pour les personnes sensibles et au terrain allergique. Respirante et à effet régulateur d’humidité, elle est adaptée à de nombreux supports et particulièrement dans les pièces humides. Sa composition à l’argile crée des surfaces raffinées et chaleureuses offre un fini mat, velouté et lisse, de teinte blanc crème.



Une peinture anti-ondes

La couche de fond anti-ondes Safe Shield n°332 agit comme un bouclier contre les rayonnements électromagnétiques haute et basse fréquence (lignes et appareils électriques, wifi…) grâce aux particules de carbone conductrices qu’elle contient. Avec un effet de blindage allant jusqu'à 31 db, soit une protection de 99,9 % contre les rayons incidents, elle est idéale dans les zones sensibles (chambre, bureau, crèche, hôpital, école…). De couleur noire en raison sa composition, elle s’applique en sous-couche (2 couches nécessaires) et peut être recouverte d’une peinture à la chaux blanche ou de couleur de la gamme Ecolith. À noter qu’étant conductrice d’électricité, pour un bon fonctionnement, elle doit être appliquée sur des surfaces raccordées à la terre.