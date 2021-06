Aurélien Delpirou, secrétaire général du Club Ville Aménagement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Aménagement Supprimer Urbanisme Supprimer France Supprimer Valider Valider

Aurélien Delpirou est nommé secrétaire général du Club Ville Aménagement en mars 2021. Il succède à Stanislas Mahé, secrétaire général depuis mai 2019.

Parcours professionnel d'Aurélien Delpirou

Aurélien Delpirou est géographe, enseignant-chercheur à l’École d’urbanisme de Paris (Université Paris-Est Créteil), depuis 2010.

Il est nommé secrétaire général du Club Ville Aménagement en mars 2021. L’association rassemble une quarantaine d’organismes d’aménagement assurant la maîtrise d’ouvrage urbaine d’opérations complexes.

Formation d'Aurélien Delpirou

Aurélien Delpirou est titulaire d'un master 2 en Histoire (université Panthéon-Sorbonne, 2000), d'une agrégation en géographie (Université Paris-Nanterre, 2004) et d'un master 2 en urbanisme et aménagement communautaire et régional (université Panthéon-Sorbonne, 2003).