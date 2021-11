Auneuil : inauguration du collège « Le Point du Jour »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Auneuil, le collège « Le Point du Jour » a fait l’objet de travaux d’extension et de rénovation.

En 2017, le Département de l’Oise s’est lancé dans la rénovation du collège « Le Point du Jour », situé à Auneuil. Ce chantier de trois ans environ a consisté à agrandir cet établissement scolaire construit en 1985, et à améliorer le cadre de vie des collégiens et des enseignants. Il a permis de construire un nouvel immeuble pour les élèves des Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA). La construction d’un bâtiment dédié aux sciences et aux technologies et d’une nouvelle cantine ont également figuré parmi les grandes opérations du projet. Ce dernier a permis de rénover les autres bâtiments de l’établissement. En outre, un terrain de sport vient d’être aménagé à proximité du collège.

Ces travaux, attendus depuis une dizaine d’années, sont chiffrés à 16 M€. Ils ont été pris en charge par le Département.

Aujourd’hui entièrement rénové, le collège « Le Point du Jour » vient d’être inauguré. La cérémonie s’est déroulée le 8 novembre dernier en présence d’Agnès Thill, la députée élue dans la deuxième circonscription de l’Oise, et de Hans Dekkers, le maire de la ville d’Auneuil.