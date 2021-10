Aulnat : extension des filières de traitement des eaux et des boues de la station d’épuration des Trois Rivières

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Eaux usées Supprimer Valider Valider

L’objectif du projet est de protéger la qualité de l’eau tout en développant les énergies renouvelables.

À Aulnat (Puy-de-Dôme), le projet d’extension du dispositif de traitement des eaux et des boues de la station d’épuration des Trois Rivières avance. Lancé par Clermont Auvergne Métropole en 2016, il porte sur la valorisation énergétique des boues. Notons que le site traite actuellement les eaux usées et partiellement les eaux pluviales. Concrètement, le projet répond au besoin d’augmenter la capacité de traitement liée à la construction en cours de six bassins de stockage/restitution.

La réalisation des travaux prévus dans le cadre de cette extension permettra de maintenir un niveau de traitement optimal des eaux usées dans le but d’améliorer la qualité des eaux rejetées dans la nature. Elle va également contribuer à réduire les rejets d’eaux non traitées en période de pluie grâce à un bassin de stockage situé à l’entrée de la station de traitement. Enfin, le chantier devrait, à terme, permettre la production d’une énergie de qualité conforme aux exigences de Gaz Réseau Distribution France (GRDF).

Selon le calendrier prévisionnel, les travaux devraient débuter cet automne pour une mise en service en septembre 2024. Une enquête publique, nécessaire à l’obtention de l’autorisation environnementale, a été menée en juin dernier. Elle a permis d’informer le public sur le projet et de recueillir ses observations.