« Augmenter la densité n'a pas de sens partout », Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement

La nouvelle ministre veut s'engager sur trois axes forts : l'écologie, la simplification et la justice sociale.

La rénovation énergétique occupe une place importante dans la politique du logement. Est-ce l'axe prioritaire de votre action au ministère ?

Non. C'est un axe mais ce n'est pas le seul. Je suis à la fois la ministre de la rénovation et la ministre du développement de l'offre de logements, donc de la construction neuve.

Les deux sont extrêmement importants. La rénovation touche tous les Français. Elle permet d'agir pour la qualité de vie dans les logements, de lutter contre les passoires énergétiques et donc d'aider notre pays à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Mais nous avons également besoin de construire plus de logements neufs, c'est évident. Cela passe par notre capacité à proposer les bonnes incitations financières et fiscales, à la fois pour l'investissement locatif et pour l'accession à la propriété, à rendre les procédures les plus rapides possibles, à mobiliser des logements vacants, à transformer des bureaux en logements… Seule la somme de toutes ces solutions permettra d'obtenir une offre de logements qui répond mieux à la demande, notamment dans les zones tendues.

Pourtant, les acteurs du logement ont reproché que le neuf soit « l'angle mort » du plan de relance…

Dans le plan de relance, il y a tout de même deux mesures dédiées au neuf : la mobilisation d'un fonds pour les friches et une aide à la relance de la construction durable pour les maires « densificateurs ». Par ailleurs, pour donner de la visibilité aux acteurs sur 2022, nous nous sommes engagés à traiter, dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2021, le sujet des aides fiscales.

Vous avez en effet annoncé le prolongement et l'amélioration du prêt à taux zéro et du dispositif Pinel. Pour quelle durée et selon quelles modalités ?

La concertation avec l'ensemble des acteurs a été engagée et nous avons reçu leurs contributions, nous y travaillons jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. Nous proposerons dans la foulée un amendement au PLF. Les dispositifs seront prorogés et améliorés après le 31 décembre 2021. Cela ne veut pas forcément dire donner davantage, cela signifie répondre vraiment aux besoins, travailler sur les modalités d'aide, les zonages, etc.

