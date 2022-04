Augmentation de capital d’Euro Energies

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Poujoulat Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour soutenir sa croissance et celle du marché du bois énergie, la filiale de Poujoulat vient d’annoncer une augmentation de capital de 20 M€.

Le marché du bois énergie connaît une très forte croissance, portée concomitamment par l’augmentation du parc de poêles, inserts ou chaudières, et la hausse du gaz et du fioul. Dans ce contexte, Euro Energies a de grandes ambitions. Leader avec un chiffre d’affaires de 100 M€ en 2021, la filiale à 83% du groupe Poujoulat veut tripler son chiffre d’affaires d’ici 2025. Pour soutenir cette ambition et le dynamisme du marché, ses actionnaires – Poujoulat mais aussi les investisseurs Océan Participations et Volney Développement – « ont décidé de souscrire à une augmentation de capital de 20 M€ afin de préparer l’entreprise à la massification de son offre dans les meilleurs délais. »

Accroître les capacités industrielles

D’après le communiqué de Poujoulat, « l’augmentation de capital permettra d’accroître les capacités des sites existants, de financer et/ou cofinancer de nouvelles unités de production pour accompagner les évolutions quantitatives et qualitatives du marché du bois énergie. Euro Energies va donc poursuivre ses investissements industriels et logistiques autour de ses deux marques de référence (Woodstock et Crépito) et renforcer ses partenariats stratégiques. »