Audit énergétique : le CSCEE émet un avis défavorable au projet de décret sur la qualification des professionnels

Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a émis, mercredi 1er décembre, un avis défavorable au projet de décret définissant les compétences et les missions des professionnels qui réaliseront l’audit énergétique rendu obligatoire par la loi Climat et résilience, en cas de vente d’un logement F ou G en monopropriété à partir du 1er janvier 2022. Le CSCEE s’inquiète du court délai laissé aux professionnels pour se former et de la superposition de ce nouvel audit énergétique avec d’autres, déjà existants, source de confusions et de contentieux possibles.