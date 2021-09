Aubusson-d’Auvergne : l’église Notre-Dame d’Espinasse sera rénovée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’église Notre-Dame d’Espinasse fera l’objet d’un chantier de rénovation. Une convention d’appel au soutien du projet de restauration de ce sanctuaire a été signée.

Le 15 août dernier, l’association « Les Amis de Notre-Dame d’Espinasse » représentée par son président Yves Champilou, la Fondation du patrimoine représentée par Marielle Demeocq et Bernard Lorton, maire d’Aubusson-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), ont signé une convention d’appel au soutien du projet concernant la restauration de l’église Notre-Dame d’Espinasse. En effet, plusieurs dégradations ont été constatées, dont l’infiltration des eaux de pluie, les remontées capillaires (migration d'humidité dans les murs en contact avec un sol humide) et les fissures visibles à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice.

Afin de préserver et mettre en valeur cette église, inscrite au titre des monuments historiques en 1985, trois tranches de travaux seront menées. La première étape consistera en la restauration extérieure, notamment la réfection de la toiture et son étanchéité, ainsi que le drainage des murs. La deuxième partie concernera la rénovation intérieure de l’édifice. L’aménagement des abords et l’amélioration de l’accès à l’église constitueront la dernière tranche des travaux.

Le coût total des opérations est estimé à un million d’euros. Le chantier devrait débuter en 2022.