Aubière : travaux d’eau potable et d’assainissement rue Pasteur

Dans la ville d’Aubière, le chantier de remplacement des réseaux d’eau potable et d’assainissement rue Pasteur durera jusqu’à mi-décembre.

Depuis le 20 septembre, des travaux de remplacement des réseaux d’eau potable et d’assainissement sont en cours à Aubière, dans le département du Puy-de-Dôme. Il s’agit d’un chantier faisant suite aux opérations effectuées en 2019 et 2021 avenue Maerte et rue des Foisses. Il s’étendra à la rue Pasteur, entre la rue des Foisses et l’allée des Amandiers.

Les travaux sont entrepris par le syndicat mixte de l’eau de la région d’Issoire et Clermont Auvergne Métropole, en collaboration avec la Ville d’Aubière. Ils occasionneront la fermeture de la rue Pasteur sur la portion concernée. Des perturbations de la circulation sont donc prévues. Toutefois, des déviations et une signalisation adaptées permettront d’orienter les usagers à l’approche de la zone de travaux. Notons que le stationnement n’est pas autorisé dans les zones concernées durant le chantier.

Des opérations d’aménagement de la voirie suivront au printemps 2022 sur le même tronçon.