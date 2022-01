Aubervilliers-Saint-Denis : aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle sur une partie de la RD 24 longeant le canal Saint-Denis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dès ce mois de janvier, une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle sera aménagée pour relier l’avenue Victor-Hugo, à Aubervilliers, au stade de France, à Saint-Denis.

Des travaux d’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle seront entrepris, du pont de Stains, au niveau de l’avenue Victor-Hugo à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), jusqu’au stade de France, rue Ahmed-Boughera-el-Ouafi, à Saint-Denis, dans le même département. Cette nouvelle voie cyclable à double sens devrait permettre aux cyclistes de rouler en sécurité sur un tronçon de 1,9 km de la RD 24, le long du canal Saint-Denis, et d’accéder plus facilement aux sites olympiques lors des JO de Paris 2024.

Le chantier, qui va durer neuf mois, sera lancé par l’établissement public territorial Plaine Commune et la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO). Il commencera, de janvier à mars 2022, par la section comprise entre l’avenue Victor-Hugo et la rue de la Haie-Coq. L’opération se prolongera ensuite jusqu’à la rue Émile-Augier entre mars et juin, pour s’achever rue Ahmed-Boughera-el-Ouafi entre juin et septembre.

Les travaux consisteront principalement à réduire le nombre de voies de circulation automobile (de 3 à 2 voies) à certains endroits de cette portion de la RD 24. Ils incluront également la requalification des trottoirs au niveau des quais Lucien-Franc et Adrien-Agnès, pour les adapter aux normes handicapées. Un investissement de 3,1 M€ a été consacré par SOLIDEO à la réalisation de ces travaux.