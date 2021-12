Aubervilliers : ouverture officielle du Point Fort

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La ville d’Aubervilliers dispose d’un nouvel équipement culturel. Celui-ci est désormais opérationnel.

Le Point Fort, situé au cœur du fort d’Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, vient d’ouvrir ses portes. Cette infrastructure, dédiée à l’art et à la culture, a été inaugurée le 8 décembre dernier par l’association Villes des musiques du monde, un acteur culturel à Aubervilliers. Ce lieu culturel, d’une surface de 5 000 m², pourra accueillir des manifestations variées (spectacles, expositions, ciné-projection, etc.). Il dispose d’une grande halle, d’un espace de restauration et de divers espaces d’animation pour les familles.

L’ouverture de ce site marque le début des travaux d’aménagement du fort d’Aubervilliers. Ce projet consiste à transformer cette friche urbaine en un quartier mixte. Dans le cadre de ce chantier réparti en deux phases, Grand Paris Aménagement prévoit de construire un groupe scolaire, une crèche et plusieurs logements. Ceux-ci devront être livrés entre 2023 et 2025. La seconde phase, qui devrait démarrer entre 2024 et 2025 pour une livraison prévue à l’horizon 2030, permettra d’aménager, entre autres, des logements supplémentaires et des espaces de bureaux.