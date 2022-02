Aubervilliers : ouverture du 19M, un bâtiment présenté comme le temple de l’artisanat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le 19M, situé près d’Aubervilliers, est une structure abritant une dizaine d’entreprises du secteur artisanal.

La construction du 19M, à l’entrée d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), est un projet porté par le groupe Chanel. Le bâtiment permet à la marque de haute couture de regrouper 11 entreprises au sein de sa filiale Paraffection. Son objectif est de faire de ce lieu un temple de l’artisanat, dédié à la création et à la transmission des métiers d’art de la mode. Officiellement ouvert depuis le 18 janvier 2022, le site doit accueillir jusqu’à la fin de cette année plus de 700 artisans et apprentis représentant une trentaine de professions.

Selon le concepteur, l’architecte Rudy Ricciotti, le bâtiment de 25 500 m² se caractérise par une forme triangulaire et des décorations extérieures en fils de béton, faisant écho aux métiers de la couture. Ces embellissement jouent également un rôle protecteur dans l’exposition des ateliers aux rayonnements du soleil. Soulignons que la cérémonie d’inauguration du 19M a été organisée le 20 janvier 2022 en présence d’Emmanuel Macron, le président de la République française.