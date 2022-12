Au stade Roland-Garros, ripage de haut vol

Après la couverture de l’emblématique court Philippe-Chatrier, place à celle de sa voisine, le court Suzanne-Lenglen.

La Fédération Française de Tennis a franchi une nouvelle étape significative dans les travaux de modernisation du stade Roland-Garros (Paris XVIe).

Les équipes viennent en effet d’achever le positionnement des deux éléments latéraux de la charpente métallique qui porteront la couverture mobile. Cette étape complexe a consisté à déplacer sur 25 m ces mégas éléments de 100m de long et 18m de large, pour un poids de 400 tonnes.

Lancé en juillet 2021, ce chantier se prolongera jusqu’en mars 2023 avec notamment la mise en place du coffre de rangement de la couverture, et des différents mécanismes. La dernière phase, qui débutera après le tournoi de la même année, verra l’installation de la toile constituant la couverture mobile, afin d’être opérationnel pour le tournoi de Roland-Garros 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

