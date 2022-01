Au siège d’Actis, un atrium conçu pour réduire les besoins en climatisation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Matériaux de construction Supprimer Vitrage Supprimer Performance énergétique Supprimer France Supprimer Aude Supprimer Valider Valider

A Limoux dans l'Aude, le fabricant d’isolants alvéolaires s’est doté d’un bâtiment très performant au plan énergétique. Pour limiter les apports solaires l’été, une verrière modulaire favorisant le renouvellement naturel de l’air et dotée de vitrages électrochromes a été mise en place.

Avec ses 2800 m2 de surfaces de plancher, le nouveau siège d’Actis à Limoux, dans l’Aude, peut accueillir la soixantaine de salariés des fonctions supports du groupe. La conception du bâtiment a été confiée à l’agence ariégeoise Architecture & Paysage, avec trois objectifs principaux : le confort des collaborateurs, notamment pendant les mois d’été, la santé avec des matériaux faiblement émissifs, et l’environnement avec le choix du bois en parquet et en ossature sur une structure poteaux-poutres en béton.

L'industriel voulait faire de son siège un projet exemplaire au plan énergétique. Le bâtiment est un démonstrateur des performances de ses solutions, avec l’objectif de devancer les exigences de la RE 2020. Les murs, planchers et plafonds ont été isolés en quasi intégralité avec son produit phare, l’isolant réflecteur alvéolaire Hybris, sur une épaisseur de 105 mm garantissant un R intrinsèque de 3,15 (porté à 3,75 avec une lame d’air). Le produit contribue à l’inertie thermique du bâtiment l’hiver mais surtout l’été, une saison où les canicules sont fréquentes dans ce département.

Eclairage naturel sans surchauffe

Sur cet enjeu du confort d’été, les nouveaux bureaux de l’industriel ont été dotés d’un atrium central de 90 m2 co-conçu avec les industriels Velux et SageGlass. Le premier a fourni son système de verrière modulaire favorisant l’éclairage naturel et le renouvellement de l’air grâce à un système de "free cooling". Le fonctionnement repose sur la combinaison de plusieurs systèmes domotiques : la nuit, la verrière arrête automatiquement la climatisation et la VMC double-flux. Les modules de ventilation automatique s’ouvrent alors pour laisser entrer l’air frais extérieur. « Le bâtiment bénéficie donc d’un éclairage naturel sans surchauffe, et d’un système de ventilation efficace permettant le rafraichissement nocturne », résume Thomas Thierry, directeur de la prescription chez Actis. Sur les 54 modules qui composent la verrière, quatre participent à ce système de rafraichissement, et onze au désenfumage.

L'atrium du siège d'Actis à Limoux - © Actis Close Lightbox

[...]