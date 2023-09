« A Marseille, l'école d'architecture sera plus accessible », Hélène Corset-Maillard, directrice de l’Ensam

Le 4 septembre, les étudiants et enseignants de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille (Ensam), ceux de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille Université ainsi que ceux de l’Ecole nationale supérieure de paysage ont fait leur rentrée à l’Institut méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT), qui sera officiellement inauguré le 13 octobre prochain, à la Porte d’Aix, au cœur de la cité phocéenne. Dans ce bâtiment en béton blanc conçu par l’équipe des architectes de NP2F(1) pour l’Oppic, les trois établissements vont expérimenter le croisement des idées et des disciplines.

A l’occasion de cet emménagement, la directrice de l’Ensam Hélène Corset-Maillard présente sa feuille de route.