«Au Pavillon de l’Arsenal, notre rapport au vivant doit devenir un fil rouge», Marion Waller

L’ancienne conseillère architecture de la maire Anne Hidalgo, a pris ses fonctions de directrice générale de l’établissement le 1er février dernier. A l’heure où s’ouvre une nouvelle grande exposition, «Paris Animal», Marion Waller expose ses ambitions pour le centre de ressources sur l’architecture et l’urbanisme parisien. Cette urbaniste et philosophe, très attachée à la question du vivant, entend donner une plus grande ampleur à la réflexion sur la transformation écologique de la ville.