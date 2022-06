Au Mondial du Bâtiment, des conférences en série

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Vie du BTP Supprimer Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Batimat Supprimer Ideobain Supprimer Interclima Supprimer Le Mondial du bâtiment Supprimer Valider Valider

Batimat, Interclima et Ideobain accueilleront cette année un ambitieux programme de contenus autour des défis de la construction.

Préserver l'environnement, bien vivre dans la ville en 2050, valoriser les métiers et transformer les méthodes : c'est autour de ces quatre axes de l'équipe de Rx France, autour de Guillaume Loizeaud, que s'articule le Mondial du bâtiment et ses trois salons : Batimat, Interclima et Ideobain. Plusieurs formats rythment chacune de ces séquences. Les Batitalks (pavillons 1 et 6), en français et en anglais, proposeront chaque jour deux conférences avec des intervenants de haut niveau, issus ou non de la construction. L'écrivain et neuroscientifique Bernard Anselem, l'architecte Anne Démians, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, mais aussi des figures du secteur comme Jean-Christophe Repon (Capeb), Olivier Salleron (FFB) ou Philippe Pelletier (Plan Bâtiment durable) sont annoncées.

Experts' Corner et Innovation Lab

150 colloques rassembleront 300 experts dans un autre format, baptisé Experts' Corner, depuis les Agora 1 et 2, mais aussi l'Arena principale, les Ateliers hors-site, Low Carbon Construction, Photovoltaïque et Espace 2000. Batimat accueillera dans ce cadre la semaine de conférences internationales du Mastère spécialisé Immobilier et bâtiments durables (IBD) de l'Ecole des Ponts Paris Tech. Les sessions de conférences seront proposées tous les jours de 9h à 18h30, autour de l'architecture décarbonée et solidaire (lundi 3 octobre), de la politique environnementale (mardi 4), des démonstrateurs et solutions bas carbone (mercredi 5) et enfin de l'industrie de la construction (jeudi 6).

Dans les Innovation Lab, les visiteurs découvriront des innovations et des technologies, sous formes notamment de pitches de start-up. Des démonstrations sont aussi prévues dans le pavillon 4, consacré au matériel de chantier et à l'outillage.

Idéobain et Interclima



Sur le salon Idéobain, le Forum Salle de bains et Intérieurs à vivre proposera 15 conférences, pour partie techniques et pour partie tournées vers l'architecture et l'aménagement intérieur. Sur Interclima, douze conférences de deux heures sont programmées avec les intervenants de la filière. Une session spéciale consacrée à l'évolution des chaudières vers l'hydrogène et le gaz vert est annoncée. La qualité de l'air intérieur est à l'honneur dans un espace spécifique, avec 56 créneaux de conférences et un atelier.

Interclima proposera par ailleurs des retours d'expérience avec les marques présentes, et une séquence Job Connect pour relier le monde du génie climatique aux jeunes et aux établissements de formation, notamment le nouvel Eco-Campus de Vitry.

Le Mondial du bâtiment se déroulera du 3 au 6 octobre 2022 à la porte de Versailles à Paris.