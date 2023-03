« Au lieu d’appeler des pompiers face au manque d’eau, on préfère les sparadraps », André Flajolet, président du comité de bassin Artois-Picardie

Seule des six agences de bassin couverte par des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) sur la totalité de son territoire, Artois-Picardie se distingue comme le bon élève d’une approche française fondée sur la gestion à l’échelle des bassins hydrographiques. La parole du président de son comité de bassin revêt d’autant plus de poids.