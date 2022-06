Au Havre, en octobre, pour le Congrès des architectes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Le Havre Supprimer France Supprimer Unsfa Supprimer Valider Valider

L’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa) tiendra son 52e congrès annuel au Havre (Seine-Maritime), du 20 au 22 octobre…

«Architectes en questions?», telle est la thématique qui sera au cœur des échanges du prochain congrès de l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa), en octobre, au Carré des Docks du Havre.

Cette 52e édition portera un regard sur les grands enjeux actuels de la profession : RE 2020, évolution des normes de construction, géopolitique mondiale, coût de l’énergie et des matériaux, etc. Avenir, changement, innovation... Ce congrès offrira l’occasion de partager réflexions et expériences afin d’élaborer des éléments de réponses.

Au programme des conférences, l’agence AUC (Grand prix de l’urbanisme 2021) avec «La ville, matière vivante» ; l’atelier PNG et Julien Boidot (lauréats de l’Equerre d’argent 2021) avec «Architecte, travailler différemment».

Trois prix d’architecture seront remis à l'occasion de la manifestation :

- Le Prix du projet citoyen, qui distingue les acteurs d’un parcours qui a conduit à une véritable co-production d’un projet original où habitants et usagers ont participé activement à l’opération, où le maître d’ouvrage a su rassembler toutes les énergies et l’architecte intégrer toute cette dynamique dans la conception de son projet ;

- Le Trophée «Jeunes talents architecture», qui entend valoriser des projets de logements en construction et en rénovation ;

- Le Prix Ecca, qui récompense l’architecte qui, au travers d’une réalisation, témoignera de la qualité de l’architecture en métal pré-laqué au service du patrimoine.

Au programme des ateliers et tables-rondes : «Quelles pratiques face aux défis environnementaux?» par Hangar Zéro ; «L’égalité femmes-hommes : l’affaire de tous» ; «Les risques liés à l’utilisation de matériaux biosourcés et de réemploi», atelier présenté par la Mutuelle des architectes français (MAF).

