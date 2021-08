Au Forum international du bois, le plein de nouveautés pour la construction et la menuiserie bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Bois Supprimer Innovation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Du 15 au 17 juillet à Paris, le Forum International du Bois a mis en scène les diverses techniques de construction bois, depuis la traditionnelle ossature bois selon le DTU 31.2 jusqu’aux plus complexes associations de panneaux CLT et de poteaux-poutres lamellés-collés.

La construction bois, ce sont des structures verticales, des dalles, des assemblages, de l’isolation thermique et acoustique, biosourcés si possible, des solutions de cloisons et façades légères en techniques sèches, de l’étanchéité à l’air, des ouvrants adaptés... tout cela était bien en évidence lors du Forum international du bois qui s’est tenu dans la Grand Palais éphémère à Paris, une structure démontable et réutilisable imaginée du fait de la fermeture pour travaux durant quatre ans du Grand Palais.

Afin de continuer à accueillir les grands événements habituellement organisés sous la nef du Grand Palais, la Réunion des Musées nationaux (RMN), le Grand Palais et Paris 2024 ont suscité la construction d’un bâtiment provisoire de 10 000 m², sur le Champ-de-Mars à Paris, juste devant l’École Militaire. Conçu par le cabinet Wilmotte & Associés, il a été construit pour GL Events par l’entreprise familiale Mathis Construction Bois, installée à Muttersholz, près de Strasbourg. Le Grand Palais Éphémère est une croix de 140 x 140 m. Au centre se trouve une nef soutenue par 4 arches de 61 m de portée. La branche située dans l’axe du Champs-de-Mars mesure 80 m de long avec des arches de 33 m de portée. Les deux branches de l’axe nord-sud devant l’École militaires, de part et d’autre de la nef centrale, sont construites à l’aide d’arches de 51 m de largeur. L’ensemble est démontable et chaque partie peut être rebâtie et utilisée séparément.



Durant le Forum, l’équipe d’ArtBuild, en partenariat avec Ney&partners, Piveteau bois, Rothoblaas, Laminated Timber solutions, Bouquerod Industrie, Wall Up préface, Apave, Aida et International acoustique et CBS Lifteam, a imaginé la salle plénière de la 10e édition du Forum International Bois Construction, démontable et réutilisable, constituée 64 panneaux de CLT cintré à froid sur place forment un rectangle de 30 m par 18,50 m. La stabilité est assurée par des modules de 3 panneaux connectés par des barres de contreventement filetées maintenant la structure ainsi que l’écartement entre les panneaux. Ce principe d’entretoise permet une flexibilité d’assemblage et plusieurs configurations de plans. Cette structure, démontable, a été dimensionnée pour supporter charpente et toiture, l’auditorium peut être reconstruit en extérieur.

Cette année à Paris, le Forum International du Bois a accueilli plus de 6800 visiteurs. Le prochain et 11e forum aura lieu à Epinal-Nancy du 6 au 8 avril 2022.

Ouvrants : tailler le dormant directement dans le CLT

Tailler directement dans le dormant Close Lightbox

Avec Piveteau Bois et Menuiserie Olry (88), Green Window, une entreprise française, a eu l’idée de tailler le dormant des menuiseries directement dans le panneau CLT (Cross-Laminated Timber, panneaux de planches croisées et collées) qui constitue l’ossature de certains bâtiments collectifs et maisons individuelles. Les architectes choisissent leurs menuiseries bois ou bois-alu dans la gamme de Menuiserie Ory. Green Winwdow réalise les plans de percement du panneau CLT et la pose des joints. Ces plans sont transmis à Piveteau Bois qui usine les panneaux, pose les joints et livre sur le chantier le panneau prépercé, avec les joints, éventuellement avec les ferrures montées ou même complètement fini avec l’ouvrant monté.

La Tech arrive dans le bois avec Oakbot

L’entreprise française Epur, gérée par Bastien Dubernet, un compagnon charpentier, exposait Oakbot, une machine de fraisage portative à commande numérique. Une fois fixée sur la pièce à usiner, la machine ne requiert plus d’intervention humaine jusqu’à la fin de son cycle de travail. Oakbot est une machine de fraisage portative à 3 axes numériques, avec transmission de haute précision par vis à billes, des moteurs d'axes de précision NEMA 23 avec codeurs intégrés, des guidages à galets lubrifiés à vie, un circuit de commande sécurisé et bouton d'arrêt d'urgence et un moteur de broche industriel refroidi par air. Oakbot, la première fraiseuse numérique portative au monde, s’est vue certifier le Label « Origine France Garantie » par le Bureau Veritas : le robot, les parties mécaniques, les programmes informatiques d’usinage et toute l’interface tactile sont conçus et fabriqués en France. Oakbot décuple votre capacité de production en divisant par deux les temps de production sur des pièces uniques et bien plus sur des pièces en série. Oakbot élimine les phases de tracé sur les assemblages et augmente la rapidité et la précision d’exécution, et peut réaliser 8 types d’assemblages différents préprogrammés, y compris les doubles tenons à coupe biaisée, dont il suffit d’indiquer les dimensions. Oakbot est aussi capable de façonner l’importe quel assemblage que vous savez programmer. Oakbot est disponible à la location avec un opérateur pour 60 € HT/heure, ou bien l’ensemble avec chariot et bridage peut être obtenu pour 639,50 € HT/mois.

Hors-site et préfabrication

La construction bois se prête particulièrement bien à la préfabrication 2D ou même 3D. Plusieurs exemples étaient en évidence au Forum International du Bois. Le premier est Wall’Up Préfa, qui produit et commercialise les éléments 2D préfabriqués, principalement des façades non porteuses, constituées d'une structure bois avec remplissage en béton de chanvre. Cette matière possède d'excellentes performances hygrothermiques.

Le Groupe E-Loft, pour sa part, fabrique à Ploufragan plusieurs solutions de modules 3D en ossature bois. La gamme E-Loft est un choix de 9 maisons individuelles du T2/T3 au T6/T7. Les modules 3D sont livrés finis sur le chantier, l’assemblage d’une maison dure moins de 24 heures. Destinée aux promoteurs et aux collectivités territoriales, la gamme E-Box propose des modules du T2 au T5 en petits collectifs R+2 ou R+3. E-Loft fabrique et livrera 137 modules bois 3D pour le bâtiment PE2 (R+7) en construction sur le village des athlètes sur l’île Saint-Denis, dans le cadre des jeux olympiques de 2024.

Precwood1400, de Louineau

Louineau montrait son nouveau précadre Precwood 1400, lancé fin 2020. Spécialement destiné au marché de l’ossature bois, ce produit assure la continuité du plan d’étanchéité entre le pare-pluie et la menuiserie. Il est certifié CTB Composants et Systèmes Bois par le FCBA (Catégorie Assemblages & Connexions, n° d’identification 211). Dans le cadre d’essais AEV, le FCBA a prouvé l’étanchéité à la pluie battante et la résistance mécanique à 1400 Pa. Cette valeur est requise pour les IGH en structure bois jusqu’à 60 m de hauteur. Le précadre Precwood 1400 a été mis en œuvre pour la première fois sur un bâtiment neuf de 66 logements en R+8, construit par Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Social pour Seine Ouest Habitat et Patrimoine, avec délivrance d’un ATEx sur l’étanchéité globale de la façade construite en CLT.

Capsule Capable

La Capsule Capable, fruit de l’association entre les architectes Altersmith, le designer Bruno Houssin, les ingénieurs du LCA et de l’ESCB et les agenceurs-intégrateurs Malvaux Interior Agencement, est une solution industrialisée prête à poser et prête à habiter. Elle contient sanitaire, cuisine, douche, et bureau dans un volume compact.

Du bois à l'isolant, avec Steico

Steico dispose d’une offre étendue à la fois en structure bois avec ses poutres en I et en Lamibois, ses solutions d’isolation thermique rigides sous toiture, ses panneaux isolants en fibre de bois pour ITE, des isolants semi-rigides et des isolants en vrac.

L'herbe comme isolant

Gramitherm propose une isolation thermique composée de 72% fibre d’herbe, 20% de fibre de jute et 8% de fibre de liage synthétique, à la fois pour ITE et pour ITI. Conductivité thermique λ = 0,041 W/m.K, masse volumique de 40 kg/m3 et durée de déphasage de 9 heures pour une épaisseur de 240 mm.

L'isolation en fibre de bois

Gutex exposait ses solutions d’isolation thermique en fibres de bois et ses solutions acoustiques qui peuvent atteindre un affaiblissement Rw = 52 dB.