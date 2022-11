Au Forum du bâtiment ouvre son capital

Au Forum du bâtiment (AFDB) a de grandes ambitions pour les années à venir. Dans le cadre de son projet d’entreprise 2023 – 2026, l’adhérent d’Algorel et d’Eqip veut renforcer son réseau d’agences (+100 aujourd’hui), développer son site de vente en ligne Sobrico.com et assoir sa logistique avec l’entrée en fonction d’un nouvel entrepôt de près de 25 000 m² situé à Joué-lès-Tours (37). Pour se donner les moyens de réaliser son plan de développement, le négoce spécialisé en qofi a procédé à une augmentation de capital. D’après le communiqué, elle se traduit « par une prise de participation légèrement inférieure à 20 % de Crédit Mutuel Equity et un renforcement de sa gouvernance avec l’appui de ce dernier. »

Croissance durable

« Nous étions à la recherche d’un partenaire qui partagerait nos valeurs pour nous accompagner dans une nouvelle étape de notre développement, explique Stive Lellouche, président du groupe AFDB. Une relation de confiance s’est immédiatement établie avec l’équipe de Crédit Mutuel Equity. Nous envisageons l’évolution de notre activité à horizon moyen terme, s’inscrivant dans une logique de croissance durable, à l’image de notre nouvelle base de Joué-Lès-Tours, qui est une reconversion de site industriel. »

Un CA de 200 M€

Au Forum Du Bâtiment distribue près de 70 000 références des plus grandes marques ainsi que ses quatre marques propres Héraclès (serrures et portes blindées), Garis (robinetterie et sanitaire), Ultima (Visses et fixations) et Hanger (Outillages). Fort de ses 800 collaborateurs, le négociant prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 200 M€ sur l’année en cours.