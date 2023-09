Au deuxième trimestre 2023, le neuf fait basculer l'activité artisanale dans le rouge

Sans surprise, l'artisanat du bâtiment passe dans le rouge au deuxième trimestre de l'année 2023. Les résultats publiés ce midi par la Capeb font apparaître une baisse de 0,5 % par rapport au deuxième trimestre de 2022. L'activité dans le neuf des artisans recule de 1,5 %, l'entretien-rénovation stagne à 0 %. Seul le segment de l'Apel (amélioration de la performance énergétique des logements) progresse, à 2 %. En tendance annuelle, l'activité de l'artisanat du bâtiment devrait décroître de 0,5 %. La tendance devrait d'ailleurs s'accentuer en 2024, avec une baisse attendue de 1 %. Une chute moins forte dans l'artisanat que dans le reste du bâtiment, du fait d'une moindre exposition au marché de la construction neuve.

Entreprises et emploi

Cette inversion de la courbe se traduit en termes de créations (en chute de 8,8 % par rapport au T2 2022, mais au même niveau qu'au T2 2019) et de défaillances (+36,4 % par rapport au T2 2022, et légèrement en-dessous du T2 2019). Côté emploi, la croissance n'est que de 0,1 % au T2 2023 par rapport au T2 2022. Les difficultés de recrutement restent réelles, les intentions d'embauche restant deux fois supérieures aux embauches effectives. 19 % des artisans envisageaient d'embaucher au T2 2023, mais 5 % envisageaient de licencier, contre 2 % au T1.

Carnets de commandes et trésorerie

Les carnets de commandes tombent à 79 jours, contre 87 jours à la fin du premier trimestre 2023. 15 % des entreprises déclarent rencontrer des difficultés de trésorerie, avec un besoin moyen de 25 000 €. Le pourcentage est en légère baisse, ce qui s'explique davantage par la baisse d'activité que par l'amélioration des trésoreries artisanales. "Les matériaux et l'énergie continuent à augmenter, le bouclier tarifaire sur l'énergie est appelé à s'arrêter, les exonérations sur le GNR s'arrêteront progressivement et l'éco-contribution liée à la REP monte en puissance", souligne le président de la Capeb Jean-Christophe Repon.

Le Gouvernement interpelé

En l'état, la Capeb ne semble pas convaincue que la rénovation énergétique puisse prendre le relais de façon suffisante pour porter l'activité. "La disqualification de la chaudière gaz est contre-productive, en particulier pour les ménages qui ont changé récemment leur système de chauffage et se trouveraient empêchés de procéder à une rénovation globale et performante, estime M. Repon. La centralisation par l'Anah de tous les dispositifs risque de provoquer des problèmes de gestion de flux. Et à l'évidence, la hausse de la TVA envisagée serait loin de générer les 3 à 4 Md€ d'économies espérées !" La Capeb souhaite que le groupement momentané d'entreprises trouve toute sa place dans le dispositif de la rénovation énergétique. Elle appelle à vite tenir des Assises du bâtiment pour sortir des incertitudes.