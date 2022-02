Atulam dévoile sa nouvelle ligne de finition

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour augmenter sa capacité de production et assurer une finition toujours plus poussée de ses productions bois, Atulam a augmenté et modernisé son usine avec une nouvelle ligne de finition.

Depuis 1997 et l’arrivée de Xavier Lecompte à sa tête, Atulam ne cesse de développer son vrai savoir-faire sur les fenêtres bois. Elle a notamment mis au point une peinture usine durable afin de proposer à sa clientèle des menuiseries bois prêtes à poser et porté la garantie sur la finition peinture de ses fenêtres à 12 ans. La majorité des menuiseries de la marque sont désormais peintes en usine : 93 % en 2021. Un succès et un marché en progression qui ont imposé l’augmentation de la capacité de production. En janvier 2021, Atulam lance les travaux d’agrandissement de son usine – surface multipliée par 2, portée à 1 360 m2 – avec une nouvelle ligne de finition visant à rationaliser les flux et automatiser certains process. Cette dernière permet une capacité de production de 90 fenêtres/jour et passera à 105 fenêtres/jour dès cet été après l’installation du second robot de finition en renfort du robot actuel. Parmi, les nouveaux équipements : un flow coat supplémentaire, un robot pour appliquer le fond dur et un second robot pour réaliser la dernière étape de finition, ainsi que des systèmes de manipulations réduisant de 4h le cycle de passage des menuiseries dans l’atelier finition et les efforts à fournir pour les opérateurs. A noter que l’égrainage bénéficie d’un soin particulier : cette étape est réalisée encore entièrement à la main afin d’obtenir un excellent état de surface, soyeux au toucher pour améliorer le rendu esthétique avant l’application de la finition peinture au robot.

Cette nouvelle ligne a nécessité un investissement de 1,3 M€ et bénéficié d’une subvention de l’Etat de 263 000 € dans le cadre du plan France Relance.