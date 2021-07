Atmosphères de transition au salon des maires 2021

Le salon des maires et des collectivités locales tiendra en 2021 ses promesses de 2020 : le point de vue du citoyen guidera la réorganisation et le liaisonnement des espaces du parc des expositions de la Porte de Versailles, du 16 au 18 novembre. Pour honorer le premier rendez-vous national des maires élus en mars et juin 2020, l’équipe dirigée par Stéphanie Gay-Torrente a mis à profit la pause forcée de l’année écoulée.