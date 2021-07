Atlantic enrichit son offre de pompes à chaleur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer ATLANTIC Supprimer Europe Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du génie climatique annonce la reprise du groupe allemand Hautec, fabricant de pompes à chaleur géothermiques.

Le Groupe Atlantic diversifie son portefeuille d’offre produit. Il vient de racheter la société allemande Hautec, spécialiste des pompes à chaleur géothermiques (Eau glycolée/Eau) fonctionnant avec du fluide frigorigène R290 (gaz propane). Pour Damien Carroz, directeur M&A du Groupe Atlantic, elles enrichissent notre gamme de solutions d’énergies renouvelables. La performance écologique du R290 correspond parfaitement à notre défi de réduire l’empreinte environnementale de nos solutions ».

Marché résidentiel



Conçues pour les marchés résidentiels (individuels et collectifs) et tertiaires, « les pompes à chaleur Hautec peuvent, d’après le communiqué de presse, également être utilisées pour refroidir une maison si l’installation intérieure comprend des émetteurs réversibles comme des ventilateurs ou des radiateurs de pompe à chaleur. » L’offre de Hautec est « principalement basée sur la gamme Carno, pompes à chaleur géothermiques pour des applications individuelles et collectives avec des puissances de 3 à 235 kW. La gamme est notée A++ selon l’ERP, avec cop > 5,0 et température de débit de 65°C pour les modèles R290. »

Pour rappel, le Groupe Atlantic réalise un chiffre d’affaires d’environ 2,2 Md€, dispose de 28 sites industriels et d’une présence commerciale sur quatre continents ave un portefeuille de plus de 15 marques (Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter, Ygnis...).