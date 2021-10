Atlantic se renforce sur les accumulateurs d’énergie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer ATLANTIC Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du génie climatique annonce la reprise du groupe allemand Thermic Energy, fabricant des ballons de stockage primaire et des ballons d’eau chaude sanitaire.

Le Groupe Atlantic poursuit la diversification de son portefeuille d’offre produit notamment les gammes de solutions d’énergies renouvelables. Il vient de finaliser « l'acquisition de 70% du capital de Thermic Energy. » Cet industriel est connu en Europe pour notamment ses accumulateurs d’énergie. Pour Damien Carroz, directeur M&A du Groupe Atlantic, « Thermic Energy est un acteur clé d'un marché passionnant et en pleine croissance. Cette acquisition apporte à notre Groupe une capacité industrielle supplémentaire, dans un environnement concurrentiel en termes de coûts ; et des parts de marché significatives. Nous nous réjouissons des synergies en matière de R&D, de coûts et de chaîne d'approvisionnement avec nos activités existantes, qui ont une trajectoire de croissance similaire ». Pour rappel, le Groupe Atlantic réalise un chiffre d’affaires d’environ 2,2 Md€, dispose de 28 sites industriels et d’une présence commerciale sur quatre continents avec un portefeuille de plus de 15 marques (Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter, Ygnis...).