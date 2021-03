Atlantic propose deux solutions d’ECS collective thermodynamique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Logement collectif Supprimer Immeuble collectif Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer ATLANTIC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant étoffe sa gamme de production d’eau chaude sanitaire collective avec des solutions 100 % thermodynamique, qui offrent jusqu’à 60 % d’économies d’énergie par rapport à une production d’ECS traditionnelle.

Hydrapac 2, à appoint électrique, et Hydramax Gaz 2, à appoint gaz, sont deux nouveaux systèmes de production d’ECS thermodynamique pour le collectif proposés par Atlantic. Hydrapac 2 se compose d’une unité extérieure, d’une station hydraulique et d’un ballon de stockage (avec résistance de secours maintenant l’ECS à 55°C minimum). Hydramax Gaz 2 comprend en plus, en appoint, une chaudière et un ballon préparateur.

Dans la construction neuve, Hydrapac 2 fonctionne en mode permanent en prenant en charge le bouclage. Grâce à l’absence de réchauffeur de boucle et au stockage d’ECS réduit, les performances sont optimisées jusqu’à une trentaine de logements. Le ballon ECS est maintenu en température face aux soutirages et aux pertes du bouclage. Le bâtiment peut être chauffé en 100 % électrique.

Hydrapac 2 en mode permanent Close Lightbox

En rénovation, il est possible d’utiliser Hydrapac 2 en mode plage horaire, avec un réchauffeur de boucle indépendant. La production d’ECS se fait par accumulation durant une charge de 8 heures. Le ballon stocke la totalité des besoins journaliers d’ECS.

Hydrapac 2 en mode plage horaire Close Lightbox

Adaptée au neuf ou à la rénovation, la solution Hydramax Gaz 2 fonctionne en mode plage horaire, avec un appoint gaz apporté par une chaudière couplée à un ballon préparateur de type Corflow. Le retour de boucle est géré dans le ballon préparateur gaz.