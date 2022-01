Atlantic présente Loria R32, une PAC dédiée au neuf

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Chauffage Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer ATLANTIC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Atlantic fait évoluer sa gamme de pompes à chaleur Loria au fluide R32 pour les maisons neuves. Conçues pour répondre aux exigences de la RE2020, elles assurent, selon les modèles, le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

La pompe à chaleur Loria R32, déclinée en 11 modèles différents, se compose d’une unité extérieure et d’un module intérieur équipé d’un ballon d’eau chaude de 190 litres (modèles Duo). Dotée de la régulation autonome Atlantic Smart Adapt, elle fonctionne sans sonde extérieure. L’unité intérieure est facile à intégrer, grâce à son raccord sur le haut et à son encombrement réduit (échangeur à plaques compact). Un pot à bout filtrant magnétique de série élimine les impuretés dans le circuit et facilite la maintenance pour les installateurs.

Loria R32 est compatible avec un plancher ou un plafond chauffant-rafraîchissant et des radiateurs basse température. Elle peut également assurer, en option, le rafraîchissement du logement. Connectée grâce à l’application Cozytouch via les thermostats modulants Navilink, elle assure un accès facile aux principales fonctions : pilotage des différents circuits de chauffage et des différents modes (vacances, programmation, permanent…).