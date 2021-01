Atlantic met la main sur une technologie de thermostat connecté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer ATLANTIC Supprimer Objet connecté Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe vendéen, spécialisé dans le confort thermique, a annoncé l’acquisition de Ween, une start-up aixoise connue pour avoir créé et breveté un thermostat connecté prédictif.

Le Groupe Atlantic a annoncé avoir racheté Ween, une start-up aixoise à l’origine d’un thermostat connecté prédictif, basée sur de d’Intelligence artificielle (machine learning) et la gélocalisation des smartphones. Cette opération, négociée durant le dernier confinement et signée en décembre 2020, doit permettre au spécialiste vendéen du confort thermique de « renforcer son expertise et sa capacité à offrir des solutions plus économes en énergie et donc plus respectueuses de l’environnement ». Les produits et solutions de confort thermique du Groupe Atlantic, commercialisés en France sous les marques Atlantic, Thermor et Sauter, embarqueront la technologie développée par Ween.

Née en Vendée, le Groupe Atlantic (2,2 Md€ de chiffre d’affaires) est aujourd’hui l’un des leaders européens du confort thermique avec 28 sites industriels, une présence commerciale sur 4 continents et un portefeuille de 17 marques.