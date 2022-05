Atlantic investit 4,3 M€ pour renforcer sa production de cartes électroniques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer ATLANTIC Supprimer Vendée Supprimer Plan de relance Supprimer Investissement Supprimer Génie climatique Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du génie climatique va étendre son site historique de La Roche-sur-Yon afin de porter sa production de cartes électroniques de 4 millions à 6 millions d’unités chaque année d’ici deux ans. Un projet soutenu par le plan France Relance.

Spécialiste des solutions de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), Atlantic est aujourd’hui, parmi les seuls dans son secteur d'activité, à avoir intégré la fabrication de cartes électroniques « Made in France ». Dotée d’un bureau d’études électronique intégré, l’unité Electronique du groupe peut concevoir elle-même ses systèmes en maîtrisant les coûts et en suivant les évolutions nécessaires pour répondre rapidement aux besoins du marché.

Dans le cadre de son "Plan électronique 2024"qui doit lui permettre de répondre à une augmentation des besoins en cartes électroniques - de l’ordre de 40% d’ici à 2024 pour l’ensemble des marques du groupe - Atlantic a décidé d'investir 4,3 millions d’euros dans l’extension de son site historique de La Roche-sur-Yon afin de porter sa production de cartes de 4 à 6 millions d’unités chaque année d’ici deux ans. Un projet stratégique soutenu par le plan France Relance à hauteur de 800 000 euros.

Atlantic va donc ouvrir une 3ème ligne CMS (Composants Montés en Surface) et accroitre les volumes de stockage de ses composants et semi-finis (+20%). La surface de production du site sera agrandie de plus de 650 m², les bureaux des équipes support et R&D de 1 500 m² ainsi que le laboratoire d’essais et de qualification.

Les travaux, qui ont commencé le 28 mars dernier, se termineront en mars 2024.