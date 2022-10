Atlantic, engagé dans la transition bas carbone

Atlantic Solutions Individuelles et Atlantic Systèmes collectif et tertiaire ont exposé sur deux stands bien distincts quelques-unes des 60 solutions de confort thermique développées ces dernières années pour tous les types de logement, avec une priorité : la réduction de l’empreinte carbone. Les solutions bas carbone, électriques ou thermodynamiques représentent aujourd’hui 86 % des ventes du groupe.

Agir pour favoriser le local et le durable

Né en Vendée, Atlantic met en avant le fait de produire en France : 5 millions de produits (radiateurs, PAC, chaudières, chauffe-eau et systèmes de ventilation pavillonnaire) sont sortis cette année de ses 13 usines réparties dans l’Hexagone. Le groupe a par ailleurs fabriqué 3 millions de cartes électroniques à La-Roche-sur-Yon (Vendée). Autre point important : ses centres d’appels sont basés près des usines.

Côté formation, la proximité est aussi de rigueur : 9 000 installateurs et distributeurs sont passés dans les 10 centres de formation du groupe. Deux centres supplémentaires ouvriront en 2024, à Rennes (Ille-et-Vilaine) et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Pour la recherche et le développement, auxquels le groupe consacre 4 % de ses bénéfices, deux technocentres dédiés au PAC seront opérationnels en 2024, l’un pour le chauffage individuel, l’autre pour le collectif, à Boz (Ain) et Billy Berclau (Pas-de-Calais).

Autre mesure pour réduire l’empreinte carbone : favoriser la réparabilité des matériels. Les pièces détachées sont disponibles pendant au moins 10 ans ; leur livraison gratuite en 24 heures est un service très apprécié des installateurs.

Des nouveautés en pompes à chaleur

Parmi les solutions Atlantic dédiées à l’habitat individuel présentées sur Interclima, retenons, pour le chauffage sur boucle à eau, les pompes à chaleur (PAC), réversibles ou non, qui offrent jusqu’à 60 % d’économie par rapport aux chaudières fioul. En haut de gamme, Ixtra M, une PAC air/eau monobloc utilisant du R-452B, vient d’être commercialisée. Elle est l’une des plus silencieuses du marché, avec un traitement acoustique sur le compresseur qui limite le son à 35 dB(A) à 5 mètres en mode silence. L’esthétique travaillée rend l’unité extérieure particulièrement discrète et moderne : ventilateur noir peu visible et façade épurée à finition métallique. À noter aussi l’échangeur coaxial robuste et le nouveau kit de raccordement, qui simplifie la pose. Les 6 modèles de 9 à 17 KW permettent de couvrir un large spectre en rénovation. Pour le cœur de gamme, Excelia Exenza, une PAC monobloc fonctionnant au R32, à l’esthétique et à l’acoustique améliorées également, sera disponible au deuxième semestre 2023.

© Atlantic Ixtra M, PAC air/eau au R-452B

Du côté des PAC air-air, qui se positionnent comme des solutions de chauffage dans le cadre de la RE 2020, on notera un gain de compacité avec la Shogun, qui, avec ses 20 cm de hauteur et ses sorties latérales, peut être installée dans un faux-plafond. La gestion pièce par pièce (zoning) et le contrôle à distance (appli Cozytouch) offrent jusqu’à 27 % d’économie d’énergie par rapport à un multisplit et limite l’entretien.

Chaudières gaz et radiateurs connectés

Atlantic continue d’investir dans les chaudières gaz à condensation, qui offrent jusqu’à 30 % d’économies par rapport aux chaudières basse condensation. La connectivité des nouveaux modèles a été simplifiée (le thermostat peut échanger en Wifi et intègre la fonction Smart Adapt qui permet à l’appareil de condenser sans sonde extérieure). Le modèle Naema 3, troisième génération de Naema, est un mural compact mis en service rapidement. Disponible en 2023, il permettra d’économiser 20 à 30 % d’énergie supplémentaire. Egalement attendue en 2023, Effinox 2, chaudière au sol connectée, bénéficiera aussi de la technologie Easy Gaz Control pour des réglages gaz rapides et précis.

© Atlantic Naema 3 (à gauche) et Effinox 2

Côté chauffage électrique, le Nirvana Néo, radiateur en fonte multi formats connecté, est le moins cher du marché dans sa catégorie. A noter : son emballage zéro polystyrène. D’après une enquête Atlantic, les clients équipés de radiateurs intelligents et de l’appli de suivi de la consommation Cozytouch annoncent une économie moyenne de 12 % sur le chauffage et de 14 % sur le chauffage de l’ECS.

Production d’eau chaude sanitaire

Les chauffe-eau thermodynamiques (CET), monobloc ou split, génèrent jusqu’à 75 % d’économies par rapport aux appareils électriques classiques. Retenons la troisième version du CET au R32, Calypso Split Inverter : conçu pour la construction neuve, il sera commercialisé au premier trimestre 2023. Son unité extérieure très performante fait gagner 3 points sur le coefficient Cep (somme des consommations d'énergie primaire du foyer sur une année calculée dans la RE 2020) dans certaines zones géographiques. Connecté via l’appli Cozytouch, pour un pilotage à distance et un suivi de la consommation, il devrait afficher les meilleures performances et une unité extérieure avec la meilleure acoustique du marché (50 dB(A)).

© Atlantic Calypso Split Inverter

Les chauffe-eau électriques connectés connaissent un grand succès lié à une économie d’énergie permise par le pilotage à distance et le suivi de consommation. Les ventes ont augmenté de plus de 200 % en un an. Très tendance, les formes plates ou carrées, qui limitent l’encombrement, comme le Linéo Connecté, dans sa version plate de 80 litres.

Collectif & Tertiaire, nouveau segment de la marque

Inaugurée sur le salon Interclima, la dénomination « Atlantic Systèmes Collectif & Tertiaire » est désormais celle du segment « building » de la marque (ex-Atlantic Building), qui traite globalement des réseaux solutions chaufferie et climatisation & traitement de l’air. Ce nouveau nom répond à l’évolution du marché et veut marquer l’ancrage du groupe dans l’équipement du logement collectif et du tertiaire. Atlantic souligne ainsi son approche complète multi-énergies qui consiste à prendre en compte l’ensemble des projets du client, notamment en combinant le confort thermique et la ventilation, comme le montrent l’application de solutions à des bureaux et des locaux d’enseignement sur son stand. Mais aussi pour apporter une réponse spécifique aux différents niveaux d’un projet plus global et complexe, comme par exemple fournir la chaufferie de tête d’un réseau urbain, les modules de sous station pour connecter les bâtiments au réseau de chaleur et enfin, les modules thermiques d’alimentation individuels pour chaque appartement.