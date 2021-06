Atlantic en ordre de marche pour la RE2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Déchets négoce Supprimer Les stratégies Supprimer Industrie Supprimer ATLANTIC Supprimer Chauffage Supprimer Ventilation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pas de grande annonce pour la marque française mais une offre, de la pompe à chaleur au chauffe-eau électrique, en phase avec les marchés du neuf comme de la rénovation. Et le souhait de toujours mieux accompagner les professionnels.

Fidèle à son orientation 100 % professionnelle, la marque Atlantic poursuit le développement de services à destination des installateurs, distributeurs et prescripteurs : refonte du site atlantic-pros.fr, création d’un fil Facebook et appli Atlantic Pro. Cette dernière, outil d’aide à la vente déjà disponible pour les radiateurs, sèche-serviettes et chauffe-eau, sera étendue dans les prochains mois à la climatisation et aux pompes à chaleur. L’industriel se félicite par ailleurs d’une forte progression de ses formations, avec plus de 7000 professionnels passés par l’un de ses neuf centres au cours de 12 derniers mois.



PAC air/eau dès 3 kW

Parmi les nouveautés produits annoncées, la nouvelle gamme de pompes à chaleur air/eau Alféa Extensa au R32, avec une puissance à partir de 3 kW (pour 10 kW au maximum), est clairement orientée vers le neuf. Avantage de cette nouvelle machine : sa charge réduite en fluide frigorigène, inférieure à 1 kg, parmi les plus faibles du marché selon Atlantic. Un atout dans le cadre de la RE2020 où sera comptabilisé l’impact carbone du fluide frigorigène. Sur le segment des PAC air/eau, l’industriel annonce par ailleurs un retour de la croissance (+ 65 %) pour le début de l’année 2021, après une année 2020 qui avait été quasi stable par rapport à 2019 (- 0,6 %).

Avec un plafond fixé à 4 tCO2/m2.an, la chaudière gaz double service ne passera pas la RE2020 en maison individuelle. Quant aux solutions hybrides, sur le fil, il est encore trop tôt pour le dire. Pour Atlantic, le gaz conserve malgré tout un avenir dans le logement collectif neuf (tout au moins jusqu’en 2025 grâce au seuil moins contraignant fixé à 14 tCO2/m2.an) et en rénovation. Atlantic, dont les ventes de chaudières gaz ont chuté de 1,9 % en 2020, note également une reprise (+ 40 %) pour le début d’année 2021.

Au rang des nouveautés sur les chaudières murales Naema 2 et au sol Perfinox 2, la technologie Smart Adapt permettant de piloter la loi d’eau sans sonde extérieure, et de nouveaux thermostats connectés qui seront lancés au second semestre : Navilink 125 Connect (filaire) et Navilink 128 Radio Connect (sans fil). Avec ces nouveaux modèles fonctionnant en wifi, plus besoin d’utiliser le bridge Cozytouch.



Lumière sur la ventilation

Atlantic croit aussi très fort à la PAC air/air. Selon l’industriel, le marché devrait doubler dans les 5 prochaines années pour atteindre près de 25 % de foyers équipés (contre 12 à 13 % aujourd’hui). La qualité de l’air intérieur fait partie des éléments mis en avant, comme l’atteste la filtration Air Cleaner Technology embarquée par le climatiseur Kazendo. La marque annonce d’ailleurs la construction d’un labo dédié à cette problématique sur son pôle climatisation-ventilation de Meyzieu.

Dernière famille de chauffage, le radiateur électrique reste pour le moment très dynamique grâce au « Coup de pouce ». Mais celui-ci va s’arrêter… Côté produits, notons juste la revisite du modèle de sèche-serviettes Adélis.

Sur le segment sanitaire, le chauffe-eau électrique est également dynamique, indique le fabricant. Les modèles gain de place (qualifiés de « chauffe-eau d’intégration » par Atlantic et qui ont la particularité d’être à semi-accumulation) ont le vent en poupe et devraient représenter 15 à 20 % des ventes en rénovation d’ici 3 ans, estime l’industriel qui propose le modèle Linéo.

Enfin, concernant la ventilation dont la vérification obligatoire est entérinée par la RE2020 pour la réception des bâtiments d’habitation neufs, Atlantic rappelle que le cahier des charge Promevent sera précisé cet automne.

Pour accompagner la profession, l’industriel va renforcer ses actions de formations. Atlantic va aussi mettre en place un service pour accompagner les professionnels tout au long des chantiers dans le résidentiel, individuel et collectif. En cas de non conformité, la marque proposera aussi aux installateurs de venir sur le chantier pour les aider à identifier les causes.

Toujours sur le segment de la ventilation, la marque lance aussi un nouveau logiciel : AirStudio. Il s’agit d’un outil de sélection et de dimensionnement pour la VMC pavillonnaire et chauffe-eau thermodynamique sur air extrait : études, tracé de réseaux sur plans, sélection de caisson simple et double flux en maison individuelle et chiffrage détaillé de projets.