Atlantic connecte ses climatiseurs Takao

Les climatiseurs réversibles Takao profitent des évolutions technologiques de la marque en devenant connectés, grâce au nouvel accessoire Naviclim.

Le spécialiste du confort thermique lance Naviclim, une offre d’accessoires qui permettent de connecter les climatiseurs de la gamme Takao (M1, M2, M3 et Takao Line), les rendant pilotables à distance via l’application Cozytouch. Il devient possible de gérer depuis un smartphone la température, la puissance de rafraîchissement ou de chauffage, la programmation des absences, etc.

Le pack est constitué d’un hub et d’une interface Naviclim facile à installer. Celle-ci se raccorde au climatiseur par simple branchement USB ou via un câblage unique. Il est aussi possible de connecter d’autres unités intérieures avec des interfaces supplémentaires. L’appli Cozytouch d’Atlantic permet un pilotage intuitif de tous les appareils connectés de la marque, climatiseurs, radiateurs, chauffe-eau, sèche serviettes, PAC, chaudières, ventilation.