Atlantem : triple développement pour les volets roulants

L’offre de volets roulants Atlantem monte en gamme avec trois nouveaux développements : une nouvelle motorisation solaire, une toile filtrant insectes et pollens et une lame finale obturante pour une occupation totale.

Si le menuisier industriel breton Atlantem s’est beaucoup consacré ces dernières années à sa gamme de menuiseries AMX, il n’en oublie pas pour autant les autres produits. La filiale du groupe Herige enrichit ainsi sa gamme de volets avec trois innovations clés, fruit des remontées du terrain, pour en optimiser l’utilisation. Atlantem a ainsi pris en compte « les critères les plus plébiscités pour le choix de ces équipements : sécurité, connectivité, manipulation aidée, préservation contre la prolifération des moustiques et des pollens... », expliquent les développeurs, qui ont également pensé aux professionnels. « Ces nouveautés participent également au confort des installateurs qui gagnent en simplicité et rapidité de pose. »

Une nouvelle motorisation solaire



Une nouvelle motorisation solaire est proposée sur l’ensemble de la gamme volets roulants, avec deux moteurs de 10 et 20 nw, dont la batterie de 2 200 mAh offre une autonomie de 60 jours. Une fonction particulièrement utile en hiver avec le faible ensoleillement. De plus, sa puissance est adaptée aux volets de grandes dimensions et permet d’équiper les baies de grandes dimensions, très prisées actuellement.

Ce système autonome facilite également la motorisant de volets manuels déjà en place, avec une fixation invisible du panneau solaire. Bruit de moteur réduit, accostage en douceur, choix de télécommande et de programmation, c’est vraiment une innovation tout terrain.



Une toile filtrante moustiquaire et anti-pollens



Autre nouveauté, les volets roulants Atlantem peuvent être équipés d’une nouvelle toile filtrante contre deux “ennemis” de plus en plus présents dans l’environnement : les insectes – plus particulièrement les moustiques – et les allergènes comme les pollens. Particulièrement appréciée au printemps et en été, elle est suffisamment fine pour faire barrage à ces nuisances, mais aussi à la chaleur, sans occulter la vue sur le jardin ou le paysage.



Occultation totale en rénovation



Le service Recherche & Développement d’Atlantem a également conçu une lame finale obturante pour son volet roulant rénovation. Lorsque le tablier aluminium de 43 mm est ouvert, cette dernière permet une fermeture intégrale du coffre sur toute la largeur, barrant le massage aux petits insectes nuisibles qui pourraient y trouver refuge. Ce système rigidifie également le tablier, dont le démontage est simplifié par de nouvelles butées rotatives invisibles. Des “tulipes” maintiennent les coulisses, leur évitant de glisser ou de tomber lors de la pose du volet. Un vrai confort pour les poseurs !



