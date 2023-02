Atlantem reprend les actifs de Coferm’Ing

Atlantem, pôle menuiserie industrielle du groupe Herige, poursuit sa politique de croissance externe ciblée. Une ordonnance rendue le 15 février 2023 par le tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon (85) entérine la reprise des actifs isolés des sociétés Coferm’Ing et Coferm’Prod, PME vendéenne basée à La Bruffière, près de Montaigu.

Des coffres en bois fabriqués en France

Victime de difficultés d’approvisionnement et de la hausse des matières premières par la crise, Coferm’Ing (60 salariés) avait été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2022 malgré des carnets de commandes pleins et un chiffre d’affaires 2021 de 7,7 M€.

Créée en 2001, Coferm’Ing est spécialisée dans la production et commercialisation de coffres en bois sur mesure pour volets roulants, à hautes performances acoustiques et thermiques. En 2005, cette société s’est dotée d’une unité de production des coffres de volets conçus par son service R&D, sous la dénomination Coferm’Prod, implantée dans le même lieu. L’ensemble sera consolidé dans les comptes à compter du 15 février 2023 au sein de la branche Menuiserie Industrielle du Groupe.

Des synergies mises en place

Comme c’est déjà le cas avec les trois acquisitions réalisées par Herige pour son pôle menuiserie industrielle en 2022 (Activence, MGT et Poralu), des synergies seront mises en place avec Atlantem pour enrichir l’offre volets roulants et d’élargir le portefeuille clients du Groupe. « La reprise des actifs de Coferm’Ing et Coferm’Prod s’inscrit pleinement dans nos ambitions de développement sur le marché des fermetures de l’habitat, soutenu par la RE 2020 et l’accélération de la rénovation des bâtiments pour accroître leur efficacité énergétique », justifie Benoît Hennaut, président du directoire du groupe Herige. « Avec des produits en bois qui contribuent à compléter notre offre volets roulants pour l’isolation des logements, cette opération nous permet également de générer des synergies industrielles et commerciales importantes avec notre site de production de Languidic (56), mais aussi de renforcer notre démarche de prescription sur le marché du collectif. »