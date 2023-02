Atlantem avec la Fédération française handisport de tennis de table et trois de ses athlètes

Atlantem se mobilise autour de la problématique du handicap, en cohérence avec sa politique RSE. L’entreprise a choisi de soutenir le tennis de table handisport, une discipline où la France excelle puisqu’elle est 2e nation mondiale. L’engagement financier servira tout particulièrement à aider les athlètes à financer leur participation aux divers évènements sportifs avec, en ligne de mire, leur qualification aux JO paralympiques de 2024 à Paris. Cet accord concerne plus particulièrement trois jeunes athlètes : Matéo Bohéas, 26 ans, sportif professionnel (Classe 10), médaille d’argent aux Jeux Paralympique de Tokyo en 2021 ; Alexandra Saint-Pierre, 24 ans (Classe 5), n° 2 mondiale et N° 1 européenne et française ; Morgen Caillaud, 22 ans (Classe 6), étudiante en double cursus Sport Etudes – école d’ingénieure, championne de France 2022.

Fédérer les équipes autour du sport

Atlantem s’appuiera sur l’esprit fédérateur du tennis de table et ses valeurs pour créer de nombreuses animations : interventions des trois athlètes lors des conventions internes et externes, ainsi que sur les sites de fabrications afin de parler de leurs handicaps ; échanges de balles en immersion « athlète handisport » pour faire comprendre les difficultés moteurs ; instauration d’un rendez-vous bimensuel sur les réseaux sociaux « Les jeudis du handicap ». L’occasion de communiquer autour du handicap au travers de regards croisés sur le partenariat sportif, de portraits de collaborateurs atteints d’un handicap, ou encore d’initiatives inspirantes.

Un engagement fort de l’entreprise au quotidien

L’intégration et le bien-être de ses plus de 50 collaborateurs.trices souffrant de handicap, visible ou non, font partie des priorités d’Atlantem. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec une ergonome de la médecine du travail afin de concevoir des aménagements de postes adaptés et être accompagnée sur leur mise en place. Fauteuil ergonomique, siège ballon, bureau assis-debout… pour les équipes administratives ; préhenseur sur les postes nécessitant le port de charge (vitrage, emballage, expédition), chariot de manutention pour les volets roulants, table de montage réglable et basculante, exosquelette, robot de filmage de palettes… côté usine : autant d’exemples de solutions concrètes pour leur apporter du confort et de la qualité de vie au travail.