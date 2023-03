Asturienne se renforce en Ile-de-France

Et une 62e agence pour Asturienne, l'enseigne spécialisée en couverture de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Elle a été inaugurée le 6 mars dernier à Croissy-Beaubourg, en Seine-et-Marne. Elle permet à l’enseigne de se positionner sur l’est de la région parisienne et de compléter son maillage avec un 7ème point de vente en Ile-de-France. « L’un des objectifs de l’enseigne étant de développer le marché de la couverture en Île-de-France et d’adresser des chantiers dans les villes nouvelles telles que Croissy ou Marne-la-Vallée, » précise le communiqué de presse.

Objectif d’autoconsommation

Le bâtiment s’étend sur un peu plus de 2000 m² et se divise en 1740 m² de stockage, 170 m² de libre-service et 100 m² de locaux sociaux. Quant à la cour, elle s’étale sur 2300 m². Sa particularité ne repose pas sur son offre. Comme dans l’ensemble du réseau Asturienne, les clients y trouvent un stock de fenêtres de toits Velux ainsi qu’une offre dédiée au zinc et autres métaux. Non, elle se trouve sur son toit. Elle est la première agence de l’enseigne à être équipée de panneaux photovoltaïques. « La centrale d’une puissance de 110 kWc (kilowatt-crête) représente 900 m² de panneaux solaires disposés en toiture et permet de produire 95 mégawatts annuellement. » Ce qui permet de produire 40 % de ses besoins énergétiques d’après le réseau.

Plan stratégique

© © Joseph Melin Asturienne, agence de Croissy-Beaubourg (77)

Cette première installation marque le lancement d’un plan plus large au sein d’Asturienne « qui s’étalera sur les prochaines années. » Il concernera « aussi bien de nouvelles agences que des agences déjà existantes avec, notamment, la pose d’ombrières de parking ou de stockage ».