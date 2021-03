Asturienne ouvre sa 4e agence en Paca

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer L'Asturienne Supprimer Provence-Alpes-Côte d'Azur Supprimer Marseille Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée dans les matériaux de couverture, filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, a ouvert un nouveau dépôt à Aubagne, près de Marseille.

Asturienne renforce son maillage géographique dans le sud de la France. L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), spécialisée dans les matériaux de couverture, et leader sur le marché français de la distribution du zinc et de la fenêtre de toit, vient d’ouvrir une nouvelle agence à Aubagne, près de Marseille, en Paca. Elle vient ainsi renforcer le maillage de l’enseigne sur la région qui compte déjà trois points de vente à Marseille, Muy (près de Draguignan) et Cagnes. Ce nouvel emplacement bénéficie « d’un fort potentiel de passage » en raison de sa proximité avec l’échangeur A50 – A52.

Partage des locaux avec SFIC

Cette nouvelle agence de 3200 m² (dont 1600 m² pour la partie magasin et 600 m² de stocks couverts) dispose 3000 produits en stock permanent pour couvrir « l’ensemble des besoins de ses clients couvreurs, charpentiers, étancheurs et façadiers. » Pour être complet, sachez que cette agence dispose d’un atelier de pliage et de façonnage de métaux et qu’elle partage ses locaux avec un point de vente SFIC, l’enseigne de SGDB France) spécialisée en isolation, cloisons de bureaux, étanchéité et calorifuge. D’après l’enseigne, « cette proximité bénéficiera aux artisans qui trouveront sur un même site une offre complète autour de l’isolation et de l’étanchéité. »