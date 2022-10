Asturienne : cinq nouveaux centres L’Ecole du toit

L’Asturienne poursuit le développement de l’École du toit, en appui avec les CFA. Alors que la deuxième rentrée se profile pour le dispositif de formation d’un an au « Titre professionnel couvreur zingueur », l’enseigne spécialisée en couverture de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France vient d’ouvrir cinq nouveaux centres à Évreux (Eure), Montrouge (Hauts-de-Seine), Marly-les-Valenciennes (Nord), Plérin près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) et Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Avec la reconduction de sa classe à Roubaix Lille-Métropole (59), L’Asturienne compte dorénavant six centres de formation.

« Les premières classes nous ont prouvé toute la pertinence de notre dispositif et son utilité, explique dans un communiqué Olivier Royer, directeur général de L’Asturienne. Les entreprises sont satisfaites de pouvoir compter sur de jeunes apprentis motivés et pris en main par une structure forte. Les jeunes découvrent une formation qui leur ouvre les portes d’une profession passionnante. Pour nous, c’est vraiment une relation gagnant-gagnant qui s’est installée avec le concours des CFA partenaires. » Dans ce contexte, l’enseigne prévoit déjà l’ouverture, dès janvier 2023, de sept nouvelles classes dans de nouvelles régions dont Bordeaux, Brest, Le Mans, Lyon, Oyonnax, Montpellier… Une façon d’ouvrir aux futurs couvreurs zingueurs encore plus… les bancs pour monter sur les toitures de demain.