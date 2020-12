Assistez à la remise des Grands Prix Simi 2020 sur LeMoniteur.fr

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Tertiaire Supprimer Simi Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les lauréats des Grands Prix Simi 2020, qui récompensent des immeubles neufs livrés et occupés, seront dévoilés vendredi 11 décembre à 11 heures, à l’occasion d’une remise de prix diffusée sur le site internet du Moniteur.

Tic tac. Tic tac. Le temps passe et il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire à la remise des Grands Prix Simi 2020, dont la cérémonie sera diffusée vendredi 11 décembre à 11 heures sur le site internet du Moniteur (pour s’inscrire gratuitement, cliquer ici).

Pour rappel, les Grands Prix Simi récompensent des immeubles neufs livrés entre le 30 septembre 2019 et le 31 octobre 2020 et occupés, « qui font l’excellence de l’industrie ».

Sur les 32 dossiers candidats, 23 sont finalistes. « 2020 est une belle année », selon Aminata Sy, directrice du Simi. En moyenne sur les dix dernières années, les équipes du Simi enregistraient 16 candidatures. D’autant plus que cette année, « tous les territoires sont représentés, et la typologie des immeubles candidats est variée : des sièges, mais aussi des immeubles multi-utilisateurs et multi-usages », poursuit la patronne du Salon de l’immobilier d'entreprise organisé par Infopro Digital (groupe propriétaire du Moniteur).

Deux catégories créées, tous les immeubles visités virtuellement

Cette année, le jury, intégralement composé de directeurs immobiliers et présidé par Bernard Michel, président du conseil d’administration de Viparis, membre du comité de direction de l’association RealEstech, a décidé de créer deux catégories à partir de la catégorie « Immeuble de Bureaux Neuf de plus de 10 000m² ». « Le jury a retenu d’autres dossiers présentant des typologies particulières pour lancer deux catégories : Parc de bureaux et Tour de bureaux », fait savoir l’équipe organisatrice.

A cause de la crise sanitaire, les membres du jury ont travaillé à distance. Ces derniers visitent chaque année tous les immeubles candidats. Cette année, ils ont utilisé la vidéo pour découvrir les aménagements intérieurs. Tous les porteurs de projets ont été auditionnés, grâce à la visioconférence.

« Enfin, les directeurs immobiliers qui composent le jury ont porté une attention particulière à l’environnement dans lequel s’inscrit l’immeuble, ajoute Aminata Sy. Il doit interagir avec lui, être connecté à des solutions de mobilité, s’inscrire dans la vie de quartier, mais aussi, rendre des services aux usagers, en appliquant les codes de l’hospitality. Ce n’est plus une option, car il faut réussir à donner envie de se rendre au bureau. »

La remise des prix sera l’occasion d’en savoir plus des immeubles lauréats et de prendre connaissance de la stratégie des porteurs de projets.



Pour vous inscrire à la remise des Grands Prix Simi 2020, cliquez ici.