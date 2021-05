ASSEMBLAGES BOIS

Rapidité d'exécution et de montage, économie de matière, multiplication des possibilités formelles, emploi des ressources locales, réduction des coûts et des déchets, démontabilité… autant d'atouts offerts par les assemblages du bois qui, avec l'intérêt pour les matériaux biosourcés et le perfectionnement des machines à commande numérique, sont en plein essor. Suivant l'exemple du pavillon de madriers empilés réalisé par Peter Zumthor pour l'Expo 2000 de Hanovre, certains concepteurs et industriels évitent l'emploi de colles dans les composants pour faciliter leur recyclage ou se passent d'éléments métalliques pour conserver une unité de matière. Par l'optimisation de procédés technologiques et la réinterprétation de techniques ancestrales, architectes, ingénieurs, compagnons et fabricants renouvellent avec précision et inventivité les assemblages du bois, tant en menuiserie qu'en charpente. Des détails - sous forme de systèmes mécaniques de clés, de clavettes ou encore de tenons et mortaises -, qui relèvent autant de problématiques techniques que de choix éthiques.